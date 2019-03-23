Федосеева-Шукшина рассказала о состоянии после госпитализации

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали после возвращения из путешествия. Об этом она рассказала «Звезде».

«Я в госпитале лежу, поправляюсь. У меня все прекрасно. У меня здесь свои врачи, свои палаты… У меня просто кашель, я простуженная приехала. Вот и все», - сказала артистка.

Ранее ряд СМИ сообщил, что у Федосеевой-Шукшиной отказали ноги и она прикована к постели.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году. Она известна благодаря ролям в таких кинолентах, как «Калина красная», «12 стульев», «Хождение по мукам» и многих других.

В 2018 году артистка вышла замуж за известного музыкального продюсера Бари Алибасова.