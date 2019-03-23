«История снобизма, хамства и чванства»: как ведут себя американские дипломаты во всем мире

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Как говорится, наступило время невероятных историй. Есть на Украине такой персонаж с трудной судьбой, включающей судимости и тюремный срок. Еще штришок: лет десять назад он прославился пьяным дебошем в аэропорту Франкфурта, во время которого обзывал немецких полицейских «нацистскими свиньями» и «гитлеровским отродьем». Проблема только в том, что на тот момент он был не просто пьяным авиапассажиром, а целым министром внутренних дел Украины! Короче, зовут персонажа Юрий Луценко. Сейчас он занимает в Киеве должность генерального прокурора. И на днях снова отметился заявлением, которое по масштабу явно переплюнуло тот пьяный скандал.

В среду в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил американское посольство в том, что оно мешало ему вести дела о коррупции. По его словам, во время первой же встречи американский посол Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. В доказательство своих слов Луценко продемонстрировал письмо из посольства, в котором американская сторона действительно просила прекратить расследование дела о хищении американской помощи на Украине. «Мы серьезно обеспокоены проводимым расследованием и считаем, что для него нет никаких оснований». Это письмо было подписано сотрудником посольства по имени Джордж Кент.

Слушайте, это прекрасно. Это невыразимо прекрасно! Американский посол на первой же встрече протягивает генпрокурору суверенного, как у них там говорят - «незалежного» государства список людей, и просит, нет, требует от правоохранительных органов Украины не начинать против них никаких расследований! Какой дивный список! Интересно, в каких странах такие списки есть? То есть можно лгать, воровать, коррумпировать окружение, торговать людьми, оружием и наркотиками - даже, думаю, убивать в конце концов. Но пока ты в волшебных списках посольства США, ты неприкасаемый. Так получается? После таких заявлений прокурора американцы несколько занервничали и с видом оскорбленной невинности поспешили опровергнуть слова Луценко. Официальный представитель Госдепа заявил, что считает слова по поводу списка «неприкасаемых» «откровенной фабрикацией», которая имеет целью ослабить репутацию посла Йованович. Еще фраза из заявления посольства: «обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции, а озвучивание претензий в средствах массовой информации "не делает эти претензии правдивыми"».

Но вот тут смешно, конечно, получилось. Поскольку в этом интервью украинский генпрокурор рассказал еще одну интереснейшую вещь - о возбуждении дела против некоего нардепа Сытника - внимание! - «по подозрению в совершении вмешательства в президентские выборы в США в пользу кандидата Хиллари Клинтон». Этот тот самый Сытник, который «слил» штабу Клинтон «черную бухгалтерию» Партии регионов. За что, в итоге, то есть за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов, сел в тюрьму на шесть лет руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. И тут на новость об украинском вмешательстве в американские выборы среагировал не абы кто, а тот самый, измученный «рашагейтом» Дональд Трамп. Естественно, в Twitter: «По мере угасания российского заговора возникает украинский заговор для помощи на президентских выборах Хиллари Клинтон». В общем, бомба, заложенная генпрокурором Украины рванула в Вашингтоне, забрызгав очень многих. И тут у Госдепа возникла явная и неудобная коллизия. Такой когнитивный диссонанс. То есть вроде бы Луценко, если судить по заявлению посольства, подлый трус и мелкий лгун, верить ему нельзя. Обвинил кристально честного посла США Йованович мало того, что в давлении на прокуратуру независимого государства, так еще и в крышевании местных неприкасаемых коррумпированных чиновников.«Все-все выдумал, мамой клянусь» - утверждает Госдеп. Но ведь с другой стороны, в случае с добровольной помощью Киева штабу Клинтон в игре против Трампа, все, что сказал Луценко - чистая правда. Что удостоверил сам Трамп посредством Twitter. То есть Луценко правдоруб и честный человек, получается? Собственно, Госдепу не впервые попадать впросак и мутно увиливать от разного рода обвинений. Но вы знаете, я готов поверить в то, что список американского посла на Украине реально существовал по одной простой причине: для американской дипломатии это норма. Обращение с политиками и чиновниками стран-союзников, как с вассалами из покоренного бантустана давно стало частью политической культуры, проявлением исключительности Америки. Я бы добавил - исключительного хамства Америки. Тут на днях поведением американского посла возмутились еще в одной европейской стране, которая, кстати, не чета Украине.

Заместитель председателя немецкого Бундестага Вольфганг Кубики в интервью агентству France-Presse потребовал «незамедлительно объявить персоной нон грата» и выслать из страны посла США в ФРГ Ричарда Гренелла: «Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы. Нельзя терпеть попытки Гренелла вмешаться в политику суверенного государства».

Что же такого должен был сотворить американский посол, чтобы германские политики так разъярились? Они же терпели, когда Гренелл давил на немецкий бизнес, требуя немедленно разорвать отношения с Ираном. Терпели, когда в нарушение всяческого дипломатического этикета, в январе этого года посол США разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения санкций из-за поддержки строительства «Северного потока-2». Потом еще на этой неделе случилось довольно хамское по форме требование к властям Германии срочно увеличить военные расходы до 2% ВВП, как положено в рамках НАТО. И тут терпение лопнуло. Просто зампреды бундестага на брань и поношения в адрес евроатлантических союзников не срываются. Кстати, зампред бундестага Кубики не первый, кто желчно сравнил посольство США в Берлине с оккупационной администрацией. До него это сделал бывший канцлер Герхард Шредер: «Когда я наблюдаю за поведением американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве». Ну если уж немцы так заговорили про Германию, то по поводу Украины, думаю, никаких сомнений ни у кого быть не должно. Как подтвердил только что генпрокурор Луценко, там всем заправляет оккупационная администрация как она есть. Но есть одна закавыка. И Украина, и Германия, как Прибалтика, Япония и многие другие страны - это все частные примеры в этой истории внешнего управления, снобизма, хамства и чванства американских дипломатов буквально по всему миру. И дело не только в непрофессионализме дипломатов. Все гораздо хуже. Они так на самом деле думают. С точки зрения Вашингтона, зона его насущных интересов, контроля, если хотите, пространство для действий оккупационных администраций - это конкретно весь мир. Тотально. Кто не согласен, имеет наглость сопротивляться этому - тому немедленно объявляется война. Неважно - горячая, холодная, санкционная, информационно-психологическая, торговая. Любая, исходя из силы оппонента и его способности и решимости защищаться. Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла да и мы с вами - тому прекрасный пример. Но здесь что очень важно. Америка вмешивается, поучает, составляет списки неприкасаемых, устраивает блокады, вводит санкции против любой страны мира. Но при этом любой, даже мельчайший вызов своей самопровозглашенной исключительности и своему праву сюзерена творить что угодно, с кем угодно и как угодно и не нести за это никакой ответственности Америка воспринимает очень остро. Я бы даже сказал параноидально остро. Свежайший пример.



«Я объявляю политику визовых ограничений США в отношении тех, кто ответственен за любые расследования Международного уголовного суда применительно к американским военным», - заявил Майк Помпео.

Могу пояснить, что имел в виду госсекретарь Помпео, говоря о санкциях против международного уголовного суда. То есть, по большому счету речь идет об очередном списке «неприкасаемых» лиц, не подлежащих преследованию или даже возбуждению дела за любые совершенные преступления. Только в списке Помпео не несколько десятков агентов влияния США на Украине, а несколько больше. Военнослужащий, да и вообще любой человек с паспортом США может безнаказанно и беспрепятственно заниматься геноцидом, массовыми убийствами гражданских, торговлей наркотиками, совращением малолетних, совершать преступления против человечности, нарушать конвенции о запрете пыток. А международный уголовный суд даже не то что задержать, а выдвинуть обвинение против него не сможет. А какие это преступления? Ну вот например, свежайший пример.

Издание Business Insider и Amnesty International пишут об американских беспилотниках в Сомали. Процитирую: «Военные занимаются так называемыми ударами по предполагаемым террористам, то есть они уничтожают мужчин военного возраста даже тогда, когда США точно не знают, есть ли у этих людей связи с боевиками или экстремистскими группировками».

Просто первых попавших в поле зрения мужчин военного возраста. И как вы думаете, что получит оператор этого беспилотника? Тюремный срок за преступление или медаль Конгресса? К сожалению, ответ очевиден.

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