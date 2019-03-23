Медведев ответит онлайн на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев проведет прямой эфир 29 марта. В режиме онлайн премьер-министр ответит на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Свой вопрос Медведеву можно отправить на страницу «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Трансляция прямого эфира пройдет сразу на трех страницах «ВКонтакте»: на официальной странице российского правительства, на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым» и на личной странице самого премьер-министра. Время начала трансляции пока не указано.

Помимо «ВКонтакте» у Медведева есть личные страницы и в других социальных сетях: Facebook, Instagram и Twitter.

У президента России Владимира Путина, напротив, нет аккаунтов ни в одной соцсети. Об этом российский лидер рассказал сам во время встречи с воспитанниками детского центра «Сириус» в июле 2017 года. По словам главы государства, он не пользуется социальными сетями из-за высокой занятости.