«Свинарчуков за решетку»: в центре Киева идут массовые протесты против Порошенко

В центре Киева стартовала очередная акция, направленная против действующего президента Украины Петра Порошенко. Трансляция с Майдана Независимости ведется в социальных сетях.

Организатором акции выступил «Национальный Корпус»*, деятельность которого запрещена в РФ. Активисты этого объединения последовательно выступают против политики действующего президента и не впервые организуют уличные акции под лозунгом «Свинарчуков Порошенко за решетку». По предварительным оценкам очевидцев, митинг собрал несколько тысяч человек.

Главной претензией к Порошенко «Национальный корпус» называет невероятный масштаб коррупции в оборонной сфере. По версии радикалов, люди из окружения действующего президента причастны к массовым хищениям, которые привели украинскую армию и ОПК в плачевное состояние.

Ранее радикалы «Нацкорпуса» подготовили для Порошенко «теплую встречу» в Ивано-Франковске, куда украинский лидер приехал в рамках предвыборной кампании. Во-первых, они пришли на митинг Порошенко и попытались его сорвать, вступив в противостояние с правоохранителями, во-вторых организовали свой контрмитинг с использованием мощной звуковой аппаратуры. Полиция применила слезоточивый газ.

* - организация, деятельность которой запрещена в РФ.