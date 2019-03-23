В Москве охранник магазина избил покупателя за кражу, которой не было

Охранник одного из продуктовых магазинов ударил по лицу посетителя, решив, что тот похитил из магазина товар, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 22 марта московском районе Ростокино. Охраннику показалось, что покупатель взял с прилавка товар и пронес через кассу, не расплатившись.

Сотрудник ЧОПа потребовал у посетителя, чтобы тот показал ему содержимое своих карманов, однако он отказался это делать. Между мужчинами произошла перепалка, вскоре охранник ударил своего оппонента по лицу.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, осмотрели записи с камер наблюдения. Выяснилось, что пострадавший ничего не выносил из магазина. В отношении охранника проводится проверка.