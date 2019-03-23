В МИД РФ назвали бомбардировки Югославии «пятном позора» на репутации НАТО

В преддверии 20-й годовщины с начала бомбардировок Югославии в 1999 году в МИД России прокомментировали действия стран - членов НАТО. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

«24 марта 1999 года НАТО начало бомбардировки Югославии, которые продолжались на протяжении 78 дней. Впервые после Второй мировой войны совершена агрессия против суверенного независимого европейского государства», - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что у альянса не было никаких оснований для того, чтобы начинать бомбардировки, в частности, необходимого мандата Совбеза ООН. Также в Министерстве иностранных дел действия НАТО в Югославии назвали нарушением норм международного права.

Как говорится в заявлении, действия НАТО противоречили Североатлантическому договору 1949 года. Отмечается, что в ходе «варварских бомбардировок» погибли почти две тысячи мирных граждан, из них не менее 89 детей.

Также в российском ведомстве подчеркнули, что применяемые альянсом боеприпасы содержали обедненный уран. Из-за их использования были заражены вода и почва в некоторых районах государства, что привело к росту онкологических заболеваний.

«Тяжелое бремя ответственности за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве альянса и входящих в него государств... Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, силы НАТО в обход позиции Совета безопасности ООН начали бомбить Югославию, поводом для этого стало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии полиции Сербии в 1999 году. Авиационные удары длились с 24 марта по 10 июня того года. По данным властей Сербии, погибло почти 2,5 тысяч человек, еще 12,5 пострадали.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что события в Югославии совпали с периодом, когда в Вашингтоне решили, что Соединенные Штаты победили в холодной войне.