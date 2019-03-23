Мединский отреагировал на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры России Владимир Мединский отреагировал на заявление музыканта Сергея Шнурова. Ранее тот заявил, что ведомство необходимо разогнать, поскольку «ни в одной нормальной стране нет министерства культуры».

Лидер группы «Ленинград» принял участие в парламентских слушаниях, посвященных закону «О культуре», в качестве члена общественного совета при профильном комитете Госдумы. После этого заседания Шнуров и озвучил свое предложение.

В ответ Мединский заметил, что государственные учреждения, занимающиеся культурной политикой, есть почти во всех странах. По словам министра, Шнуров просто не понимает, о чем рассуждает.

«Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», - цитирует РИА Новости Владимира Мединского.

Ранее стало известно, что лидер «Ленинграда» вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Помимо Шнурова, к совету присоединились митрополит Тихон, писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный. В организации состоят и другие известные деятели российской культуры - например, музыкант Андрей Макаревич.