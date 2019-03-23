Байкер провалился под лед во время мотофестиваля на Байкале

Сегодня в районе пролива Малое Море озера Байкал под лед провалился байкер. Происшествие случилось рядом с мысом Уляхта, где проводится мотофестиваль Baikal ice Harley challenge-2019. Об этом сообщил «Звезде» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов.

«Два мотоциклиста ехали по льду, один из них провалился, второй остановился, схватил за куртку первого и вытащил. Наши спасатели подъехали, оказали им помощь, доставили их до берега, до места проведения этого байк-шоу», - рассказал он.

Шутов отметил, что глубина Байкала в месте провала составляет более 40 метров.

В МЧС отметили, что несмотря на выданные ведомством рекомендации не проводить мероприятие Baikal ice Harley challenge-2019, оно продолжается.