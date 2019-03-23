Белгородский полицейский застрелил ранившего его подозреваемого

В городе Старый Оскол полицейский застрелил ранее судимого 37-летнего местного жителя, напавшего на него с ножом.

По предварительным данным, мужчина совершил кражу в одном из магазинов в микрорайоне Жукова, сообщает пресс-служба МВД по Белгородской области.

Стражи порядка попытались задержать рецидивиста, однако он оказал сопротивление и порезал одного из полицейских ножом. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов открыл огонь из табельного оружия. Предполагаемый преступник скончался.

Раненого полицейского доставили в больницу. По факту применения им при задержании оружия проводится проверка. Погибший мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он был ранее судим за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти.