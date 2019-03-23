Наталья Орейро попросила у Путина паспорт РФ

Уругвайская певица и звезда сериалов Наталия Орейро попросила у президента Путина российский паспорт. Свою просьбу она озвучила в эфире передачи «Вечерний Ургант».

В ходе общения с ведущим актриса призналась, что ощущает себя русской. Она действительно часто посещает Россию и сейчас готовится к гастрольному туру по РФ. Орейро отметила, что чувствует себя «более русской, чем Жерар Депардье», который давно получил российское гражданство.

После этого певица пошутила, что ей остается только получить паспорт из рук Владимира Путина. Ургант предложил Орейро обратиться к президенту за гражданством в эфире передачи, что гостья немедленно и сделала.

В России Наталья Орейро стала сверхпопулярной после выхода сериала «Дикий ангел», где исполнила главную роль. Певица не раз оказывала жесты расположения в адрес России. Она регулярно приезжает в страну, записала песню для ЧМ-2018, а недавно сняла клип «В Россию с любовью» в подмосковной Балашихе.