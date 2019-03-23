Число жертв циклона в Мозамбике возросло до 417

Количество жертв тропического циклона «Идай» в Мозамбике возросло до 417. Об этом сообщает издание Daily Sabah, ссылаяст на местные власти.

Отмечается, что число погибших может возрасти, так как в настоящее время представители экстренных служб Мозамбика продолжают поиск пропавших и разбор завалов.

Ранее сообщалось, что жертвами циклона в Мозамбике стали 293 человека.

Тропический циклон «Идай» привел к паводкам, который разрушил дома и вызвавших перебои с электричеством в нескольких государствах на юго-восточном побережье Африки. В результате разгула стихии пострадали миллионы людей в Зимбабве, Мозамбике и Малави. Количество жертв и пропавших без вести исчисляется сотнями.

Ранее президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что, по информации ООН, «Идай» мог унести жизни до 1000 человек. С 20 марта в стране начался трехдневный траур по жертвам тропического циклона.