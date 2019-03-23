Сын Федора Конюхова о шторме: надеемся, лодка выдержит натиск стихии

Сын путешественника Федора Конюхова Оскар рассказал «Звезде», что отец уже вторые сутки находится в сильном шторме, но сделать ничего нельзя, в Южное полушарие пришла осень с затяжными дождями.

«Уже вторые сутки лодки Федора Конюхова находится в сильном шторме, ветер за 50 узлов, приближается к 150 км/ч. Такая погода продлится несколько дней. Затишье наступит в ночь с понедельника на вторник», - рассказал Оскар Конюхов.

По его словам, в настоящее время лодка находится в 2500 км к западу от мыса Горн и движется в пролив Дрейка.

«Эта погода достаточно частая для тех широт в Южном океане. Там уже наступает осень, поэтому осенние дожди затяжные, мощные. Мы ничего сделать не сможем. Надеемся, что Федор справится и с этой непогодой и лодка выдержит удары волн и натиск стихии», - добавил сын путешественника.

Ранее сообщалось, что находящийся в кругосветном плавании по Южному полушарию на весельной лодке Федор Конюхов попал в эпицентр сильнейшего шторма. Непогода будет сопровождать путешественника до вечера 25 марта.