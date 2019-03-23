Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти три тысячи домов

Около трех тысяч домой были повреждены из-за взрыва на заводе по производству химикатов в Китае. Об этом заявил глава администрации провинции Цзянсу Сяншуй Дань Юнхун.

Он подчеркнул, что в основном жилищам был причинен несильный ущерб: разбило стекла и выбило двери, однако около сотни домов не подлежат восстановлению.

Ремонт несильно пострадавших зданий уже начался.

Всем жителям района, чьи дома были частично или польностью разрушены, будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жилье в другом районе.

Напомним, взрыв на заводе с химикатами в Китае стал причиной смерти 47 человек. Еще более 600 получили ранения.

Причина трагедии выясняется.