Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти три тысячи домов

Дарья Михалина
14:28 23.03.2019
Около сотни домов не подлежат восстановлению.
© Видео: chnsed, Twitter © Фото: imago-images.de , Globallookpress

Около трех тысяч домой были повреждены из-за взрыва на заводе по производству химикатов в Китае. Об этом заявил глава администрации провинции Цзянсу Сяншуй Дань Юнхун.

Он подчеркнул, что в основном жилищам был причинен несильный ущерб: разбило стекла и выбило двери, однако около сотни домов не подлежат восстановлению.

Ремонт несильно пострадавших зданий уже начался.

Всем жителям района, чьи дома были частично или польностью разрушены, будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жилье в другом районе.

Напомним, взрыв на заводе с химикатами в Китае стал причиной смерти 47 человек. Еще более 600 получили ранения.

Причина трагедии выясняется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.03.2019, 10:31
Синицына и Кацалапов взяли серебро ЧМ по фигурному катанию
Дата23.03.2019, 10:24
Масштабное десантирование боевой техники в Приморье: яркие кадры учений бригад ВДВ
Дата23.03.2019, 10:31
Синицына и Кацалапов взяли серебро ЧМ по фигурному катанию
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.03.2019, 09:15
При максимальных перегрузках: в Петербурге стартовали испытания нового ледокола
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:28 В стране и мире
Видео
Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти три тысячи домов
14:09 В стране и мире
Ученые предупредили о приближении магнитной бури
14:05 Спорт
Видео
После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра
13:23 В стране и мире
Видео
«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов оказался в центре мощнейшего шторма
13:19 В стране и мире
Видео
Почти 40 человек оказались заблокированы на канатной дороге в Кузбассе: видео
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Американский певец случайно застрелился на съемках собственного клипа
Назван снижающий риск инсульта напиток
Дошутились: потомки маршалов СССР подадут иск в СК на ТНТ
Видео
Как выглядит певец Николай Носков после тяжелого инсульта
Видео
Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее
Видео
Битва разъяренного морского льва и акулы попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.