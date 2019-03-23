Ученые предупредили о приближении магнитной бури
Магнитные бури пройдут на Земле с 24 по 28 марта.
© Фото: Noel Hendrickson, moodboard ,Globallookpress
В субботу, 23 марта, на Земле может начаться магнитная буря. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института РАН.
Уже в 18.00 по московскому времени можно будет ощутить первые признаки - магнитосфера Земли будет возбуждена. А утром, 24 марта, начнется несильная буря класса G1.
Отмечается, что вероятность магнитной бури составляет 40%, а магнитного шторма - 20%.