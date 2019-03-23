Росстат подсчитал количество заядлых курильщиков в России

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком. Как сообщает Росстат, 22,5% всех жителей страны курят ежедневно.

Специалисты Федеральной службы государственной статистики провели опрос среди россиян старше 15 лет и выяснили, что среди 15-19-летних ежедневно курят 6,9%, в возрасте 22-24 лет - 22,8%, от 25 до 29 лет - 29,7%, от 30 до 39 лет - 29,9%.

Наиболее «курящей» оказалась возрастная категория от 40 до 50 лет - ежедневно курят 32,5%. После 50 лет этот показатель снижается - 25,1%, а после 60 - 12,2%, сообщает РБК.

При этом большинство признались, что они курят исключительно «по привычке». Лишь 5,4% заявили о своей зависимости, подчеркнув, что они не представляют свою жизнь без сигарет.

Часть россиян признались, что курение помогает расслабиться, другие же не хотят избавляться от пагубной привычки, так как она помогает заглушить аппетит.

Еще 7,4% людей сообщили, что курение помогает им скоротать время, а некоторым оно помогает настроиться на рабочий лад.