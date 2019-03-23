«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов оказался в центре мощнейшего шторма

Российский путешественник Федор Конюхов, находящийся в кругосветном плавании по Южному полушарию на весельной лодке, оказался в центре мощнейшего шторма, угрожающего его жизни.

Об этом сообщается на его сайте. Конюхов пережил уже несколько штормов, зародившихся у берегов Антарктиды.

«Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода», - отправил смс-сообщение Конюхов.

Отмечается, что лодку российского путешественника стихия будет атаковать еще четыре дня, потому что штормы движутся тем же маршрутом, что и Конюхов - в пролив Дрейка.

Перед своим очередным приключением легендарный путешественник Федор Конюхов надеялся, что на его пути не будет ураганов, и рассказал, чего он боится больше всего.