Почти 40 человек оказались заблокированы на канатной дороге в Кузбассе: видео

В Кузбассе, на горнолыжном комплексе Шерегеш, сломалась канатная дорога «Мустаг». В результате 38 человек оказались заблокированы.

На место была вызвана бригада спасателей. Операция по вызволению пассажиров заняла несколько часов. Через несколько часов все они оказались на земле.

«Спасатели сработали быстро и четко», - рассказали в пресс-службе горнолыжной компании.

Всего на месте работали три бригады.

Информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего выясняются.