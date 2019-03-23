Почти 40 человек оказались заблокированы на канатной дороге в Кузбассе: видео
Во время подъема канатная дорога сломалась, а пассажиры оказались заблокированными.
© Видео: Горнолыжная компания «Каскад» | ШЕРЕГЕШ, Vk.com
В Кузбассе, на горнолыжном комплексе Шерегеш, сломалась канатная дорога «Мустаг». В результате 38 человек оказались заблокированы.
На место была вызвана бригада спасателей. Операция по вызволению пассажиров заняла несколько часов. Через несколько часов все они оказались на земле.
«Спасатели сработали быстро и четко», - рассказали в пресс-службе горнолыжной компании.
Всего на месте работали три бригады.
Информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего выясняются.