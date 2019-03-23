Улететь налегке: в Домодедово голый мужчина попытался сесть в самолет

Обнаженный мужчина выбежал к трапу во время посадки пассажиров в самолет Москва-Симферополь. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Инцидент произошел с субботу в московском аэропорту Домодедово. Мужчина разделся прямо на глазах у пассажиров, потом быстро побежал к телетрапу и хотел сесть в самолет.

Сотрудники авиакомпании приостановили посадку и вызвали полицию. До лайнера голый мужчина добежать не успел. Из-за этого происшествия вылет самолета был задержан на 15 минут.