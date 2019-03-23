Неизвестный ударил ножом священника во время мессы в Канаде

В канадском Монреале в оратории Святого Иосифа священник во время мессы получил ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Об этом сообщает CBC News.

В Сети опубликованы кадры с камер наблюдения, установленных в оратории Святого Иосифа. По данным телеканала, неизвестный нападавший во время мессы подбежал к священнику и ударил его острым предметром. Отца Клода Гру госпитализировали. Священник «получил незначительные травмы верхней части тела».

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя мотивы нападающего.