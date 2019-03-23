Эрдоган посетит Россию 8 апреля

В скором времени ожидается визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию.

«Ожидается, что наш президент посетит Россию 8 апреля», - цитирует РИА Новости пресс-службу турецкого лидера.

Ранее заместитель министра культуры и туризма страны Ахмет Халук Дурсун заявил, что в этот день в Большом театре состоится турецкая опера «Троя».

Мероприятие приурочено к открытию перекрестному году культуры и туризма России и Турции. Ожидается, что на оперу прибудут президенты обеих стран.