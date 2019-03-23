Американский певец случайно застрелился на съемках собственного клипа

Кантри-певец из Техаса Джастин Картер умер в субботу, 23 марта, на съемках собственного клипа, когда случайно выстрелил себе в голову.

По словам матери певца, в кармане у мужчины был пистолет. В ходе съемочного процесса он нажал на спусковой крючок, и пуля попала в глаз.

Как сообщает La Nacion, оружие являлось частью реквизита для съемок музыкального видео.

«Он был замечательным артистом, у него был голос, все необходимое, и теперь мы пытаемся сохранить его наследие», - передает издание слова матери Картера.

Джастину Картеру было 35 лет.