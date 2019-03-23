При пожаре в овощехранилище под Липецком погибли четыре человека

При пожаре в овощехранилище в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

«Обнаружены четверо погибших», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Сообщение о загорании на овощехранилище поступило в 08.26 по местному времени. В 09.55 пожар был локализован. Обстоятельства пожара выясняются.