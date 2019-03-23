Массовая драка со стрельбой произошла у бизнес-центра в Москве

Неизвестные устроили драку со стрельбой у бизнес-центра на улице Карьер на юго-западе Москвы, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 22 марта на территории бизнес-центра по адресу: улица Карьер, 2А, стр. 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 17.45 на территории бизнес-центра группа лиц с предметами, похожими на травматические пистолеты, из хулиганских побуждений совершили не менее одного выстрела в гражданина 1972 г.р., причинив огнестрельное ранение голени. И руками нанесли телесные повреждения другому гражданину 1982 г.р., причинив ему ушибленную рану глаза», - рассказали в полиции.

Как отметили в МВД, конфликт удалось остановить, пострадавших госпитализировали, а нападавших отвезли в отделение для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В полиции не уточнили, что именно стало предметом конфликта.