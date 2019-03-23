Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Массовая драка со стрельбой произошла у бизнес-центра в Москве

Василиса Морозова
12:17 23.03.2019
На юго-западе Москвы неизвестные группы людей устроили массовую драку со стрельбой, в результате которой пострадали два человека.
Массовая драка со стрельбой произошла у бизнес-центра в Москве
© Фото: Sergey Kovalev, Global Look Press

Неизвестные устроили драку со стрельбой у бизнес-центра на улице Карьер на юго-западе Москвы, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 22 марта на территории бизнес-центра по адресу: улица Карьер, 2А, стр. 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 17.45 на территории бизнес-центра группа лиц с предметами, похожими на травматические пистолеты, из хулиганских побуждений совершили не менее одного выстрела в гражданина 1972 г.р., причинив огнестрельное ранение голени. И руками нанесли телесные повреждения другому гражданину 1982 г.р., причинив ему ушибленную рану глаза», - рассказали в полиции.

Как отметили в МВД, конфликт удалось остановить, пострадавших госпитализировали, а нападавших отвезли в отделение для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В полиции не уточнили, что именно стало предметом конфликта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.03.2019, 10:31
Синицына и Кацалапов взяли серебро ЧМ по фигурному катанию
Дата23.03.2019, 10:24
Масштабное десантирование боевой техники в Приморье: яркие кадры учений бригад ВДВ
Дата23.03.2019, 10:31
Синицына и Кацалапов взяли серебро ЧМ по фигурному катанию
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.03.2019, 09:15
При максимальных перегрузках: в Петербурге стартовали испытания нового ледокола
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:59 Спорт
Видео
Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020
11:49 В стране и мире
Москвичи придумали еще один способ избежать штрафов за парковку
11:40 В стране и мире
Видео
К 200-летию открытия Антарктиды российские парусники совершат кругосветку
11:35 В стране и мире
Видео
Грозы без просвета и ураганный ветер: мощный циклон накрыл юг США
10:54 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео изнутри железнодорожного тоннеля у Крымского моста
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Американский певец случайно застрелился на съемках собственного клипа
Назван снижающий риск инсульта напиток
Дошутились: потомки маршалов СССР подадут иск в СК на ТНТ
Видео
Как выглядит певец Николай Носков после тяжелого инсульта
Видео
Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее
Видео
Битва разъяренного морского льва и акулы попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.