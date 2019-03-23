Ученые заявили, что фруктоза способствует развитию рака

Подсластители на базе фруктозы могут стать причиной развития рака прямой кишки. Об этом сообщает издание Science, ссылаясь на американских исследователей из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне.

Ранее считалось, что употребление сладкого ведет к ожирению, которое провоцирует онкологические заболевания. Ученые решили выяснить, есть ли прямая связь между раком и употреблением сладкого.

Для этого ученые «отключили» двум группам мышей ген APC. Он отвечает за остановку роста клеток эпителия прямой кишки, а его повреждение приводит к появлению онкогенных мутаций в геноме. После этого грызунам из первой группы давали сладкую воду, а мышам из второй группы обычную воду.

В итоге у животных, которые употребляли фруктозу, количество злокачественных опухолей было минимум в пять раз выше, чем у грызунов из второй группы.

Как заявил один из авторов работы Юн Чжи-Хэ, сделанное открытие дает новые возможности для борьбы с раком прямой кишки. Он отметил, что фруктоза, в отличие от глюкозы, для выживания клеток не нужна, это дает надежду на создание терапии, которая нацелена на ее круговорот в организме. Можно сделать вывод, что для снижения риска онкологии нужно отказаться от сладкого.