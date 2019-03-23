Москвичи придумали еще один способ избежать штрафов за парковку

Жители Москвы прибегают к новым хитростям, чтобы не платить за парковку в столице. Пользователь портала Pikabu поделился фотографией такого находчивого водителя.

Фото было сделано у Белорусского вокзала, на нем владелец минивэна Volkswagen с «шашечками» на крыше заклеил часть номера листом бумаги с надписью «TAXI».

«Все эти ваши CD и стыдливые тряпочки - вчерашний день», - отметил автор публикации, напоминая про «устаревшие» способы.

Водители пытаются избежать штрафов за нарушения правил ПДД и неоплаченную парковку, заклеивая номера, скрывая их за различными предметами. Однако пользователи отмечают, что это не остановит приехавший эвакуатор, который заберет машину на штрафстоянку.

В столице с 9 января 2019 года удвоился штраф за неоплату парковки. Он повысился до пяти тысяч рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней с момента фиксирования.