К 200-летию открытия Антарктиды российские парусники совершат кругосветку

Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов в 2019-2020 годах, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Текст документа опубликован на сайте российского правительства.

«Провести в 2019-2020 годах кругосветную экспедицию учебно-парусных судов “Паллада”, “Седов” и “Крузенштерн”», - сказано в распоряжении.

Начнется экспедиция в конце этого года.

Барк «Седов» выйдет из Кронштадта, парусное судно «Паллада» - из Владивостока, а барк «Крузенштерн» стартует из Калининграда.

Южная полярная экспедиция в составе двух военных шлюпов - «Восток» во главе с Фаддеем Беллинсгаузеном и «Мирный», командиром которого был Михаил Лазарев, - вышла из Кронштадта в 1819 году и открыла Антарктиду 28 января 1820 года. Корабли вернулись в Кронштадт в 1821 году. Экспедиция кроме Антарктиды открыла 29 островов и один коралловый риф, русскими моряками были проведены научные исследования.