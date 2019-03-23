Грозы без просвета и ураганный ветер: мощный циклон накрыл юг США

Мощнейший циклон подошел к штату Техас. Жителей предупреждают о надвигающемся торнадо.

Небо затянуто тучами, ожидаются многоячейковые грозы – линейные сплошные или с редкими брешами, сопровождающиеся сильным ветром.

Такие осадки достаточно редки, но представляют наибольшую угрозу для здоровья и жизни человека, а также его имущества.

Мощный ветер сбивает с ног пешеходов, а накануне порыв перевернул движущееся по трассе Амарилло транспортное средство.

Местные СМИ публикуют фотографии разрушительных последствий природной стихии. Сильный ветер повалил деревья. Некоторые из них буквально раздавили дома и машины.

Жителям советуют проявлять бдительность и быть предельно аккуратными.

Синоптики предупредили, что к штату подступил так называемый «бомбовый циклон», сообщает CBS.