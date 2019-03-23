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«Сирийские демократические силы» объявили о полной победе над ИГИЛ*

Василиса Морозова
11:22 23.03.2019
Бойцы «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили о зачистке последней территории, которая удерживалась террористами ИГИЛ* в населенном пункте Багуз.

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ)*. Об этом написал в Twitter представитель поддерживаемых США отрядов СДС Мустафа Бали.

«SDF объявляют о полной ликвидации так называемого "халифата" и 100%-ном территориальном поражении ИГИЛ*», - сказано в сообщении.

По его словам, победа над террористами достигнута благодаря полному освобождению деревни Багуз. Он добавил, что SDF «продолжит войну и преследование остатков ИГИЛ* до их полного уничтожения».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что территория Сирии полностью освобождена от ИГИЛ*.

Последние месяцы отряды SDF при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США ведут боевые действия против террористов.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)* - террористическая организация, запрещенная на территории России

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