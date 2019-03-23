Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях к первому июня. Поручение было опубликовано на сайте правительства.

В документе отмечается, что это необходимо для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».

Концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях должны подготовить Министерство юстиций и Минэкономразвития с участием заинтересованных органов власти и экспертных организаций. Координацией работы займется вице-премьер Константин Чуйченко.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что Кодекс об административных правонарушениях нуждается в замене из-за большого числа поправок, которые в него вносятся.