Опубликовано видео изнутри железнодорожного тоннеля у Крымского моста
На подходе к Крымскому мосту завершают строительство подземного тоннеля, ведутся укрепительные работы.
© Видео: kokinleoni, Instagram © Фото: kokinleoni, Instagram
В Сети появились кадры строительства железнодорожного тоннеля, расположенного на подходах к Крымскому мосту. Бригады уже завершили основной этап сборки, и сейчас идут финальные, укрепительные работы.
Всего на участке установили 307 конструкций высотой до 35 метров.
Решение о строительстве километрового тоннеля было принято исходя из сложного рельефа местности. Он располагается под трассой «Керчь - Феодосия».
Ожидается, что первый поезд под землей пройдет уже в декабре этого года.