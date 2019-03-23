Опубликовано видео изнутри железнодорожного тоннеля у Крымского моста

В Сети появились кадры строительства железнодорожного тоннеля, расположенного на подходах к Крымскому мосту. Бригады уже завершили основной этап сборки, и сейчас идут финальные, укрепительные работы.

Всего на участке установили 307 конструкций высотой до 35 метров.

Решение о строительстве километрового тоннеля было принято исходя из сложного рельефа местности. Он располагается под трассой «Керчь - Феодосия».

Ожидается, что первый поезд под землей пройдет уже в декабре этого года.