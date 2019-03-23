Автомобиль вылетел в Бирюлевский пруд в Москве: видео с места

Автомобиль наехал на препятствие, вылетел за заграждение, после чего перевернулся на Тополевой аллее на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

В результате аварии два человека получили легкие травмы. По предварительным данным, водитель машины просто не справился с управлением.

«Водитель легкового автомобиля предположительно не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего автомобиль перевернулся», - сказано в сообщении.

В социальных сетях пишут, что автомобиль угодил в Бирюлевский ручей. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как два автомобиля Дорожного патруля ЦОДД вытаскивают его. Отмечается, что после эвакуатор АМПП погрузил автомобиль для транспортировки к месту хранения разбитых в ДТП автомобилей.