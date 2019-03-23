Синицына и Кацалапов взяли серебро ЧМ по фигурному катанию

Российская пара танцоров Виктория Синицына и Никита Кацалапов взяли серебро на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Они заработали 211,76 баллов за короткую и произвольную программы.

Первое место досталось французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, их результат - 222,65 баллов. Они установили новый мировой рекорд.

Дуэт из Соединенных Штатов Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью завоевал бронзу. Они получили 210,40 баллов.

Еще одна пара из России - Александра Степанова и Иван Букин - заняли четвертое место, их результат - 208,52 балла.

Ранее сообщалось, что россиянка Алина Загитова выиграла золото чемпионата мира по фигурному катанию. По результатам произвольной и короткой программ Загитова заработала 237,50 баллов.