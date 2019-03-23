Токаев совершил свой первый рабочий визит за рубеж

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркмению с первым рабочим визитом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали в Facebook.

В сообщении отмечается, что Токаев ознакомится с процессом строительства областного центра, а также посетить промышленные и социальные объекты и встретиться с жителями региона.

Напомним, новый президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны 20 марта, после того, как 19 марта Нурсултан Назарбаев ушел в отставку.

Токаев выступил инициативой о переименовании столицы Казахстана в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В субботу, 23 марта, столица Казахастана - Астана - официально переименована в Нур-Султан.