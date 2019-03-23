Ловили всей деревней: тысячи поросят оказались на свободе после ДТП с грузовиком

Перевозивший три тысячи поросят грузовик попал в ДТП под Чикаго в штате Иллинойс в США. Как сообщает портал 13wthr.com, фура перевернулась на трассе I-70, в результате чего животным удалось выбраться на свободу.

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени. Водителю фуры стало плохо, он потерял управление грузовым транспортом, в результате чего перевернулся.

Когда к месту аварии приехали полицейские, поросята резвились вокруг разбитого грузовика в грязи. Для ликвидации последствий и ловли тысяч поросят местные власти привлекли пожарных, а также сотрудников Минтранса. Резвящихся свинок ловили несколько часов.

Отмечается, что при аварии никто из людей не пострадал, однако при инциденте порядка 100 животных погибли.