Астану официально переименовали в Нур-Султан

Столица Казахастана - Астана - официально отныне переименована в Нур-Султан. Соответствующий указ подписал президент Казахстана.

«Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

В нем также подчеркивается, что указ о переименовании столицы республики начинает действовать со дня опубликования.

С инициативой о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева ранее выступил действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент Казахстана одобрил переименование столицы республики.