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Ушла из жизни первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Дарья Михалина
09:39 23.03.2019
Певице, известной тем, что она первая в 1964 году записала песню для «Спокойной ночи, малыши!», был 91 год.
Ушла из жизни первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
© Фото: kkrevid , Youtube

Известная советская певица Валентина Дворянинова ушла из жизни на 92-м году жизни.

Она умерла в подмосковном частном пансионате для пожилых людей, сообщает «Российская газета», ссылаясь на подругу исполнительницы Ольгу Диктович.

Прощание с Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

В 1964 году Валентина Дворянинова записала известную песню из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» о спящих «усталых игрушках».

Кроме того, она была солисткой оркестра Олега Лундстрема. А слушателям певица запомнилась своим исполнением таких композиций, как «Калина красная», «Карелия», «Как тебе служится», «Линахамари».

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