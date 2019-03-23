Ушла из жизни первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Известная советская певица Валентина Дворянинова ушла из жизни на 92-м году жизни.

Она умерла в подмосковном частном пансионате для пожилых людей, сообщает «Российская газета», ссылаясь на подругу исполнительницы Ольгу Диктович.

Прощание с Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

В 1964 году Валентина Дворянинова записала известную песню из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» о спящих «усталых игрушках».

Кроме того, она была солисткой оркестра Олега Лундстрема. А слушателям певица запомнилась своим исполнением таких композиций, как «Калина красная», «Карелия», «Как тебе служится», «Линахамари».