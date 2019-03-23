Он существует: уникального розового слоненка обнаружили в Африке
В Африке нашли розового слона, и не из снов, а настоящего. Розовый слоненок родился с редкой мутацией - лейкизмом - три недели назад.
© Видео: Daily Mail
Редчайшего розового слоненка сняли на видео в Южноафриканской Республике, пишет издание Daily Mail.
Рейнджер Национального парка Крюгера Тим Янсен ван Вурен, автор видео, сообщил, что розовый слоненок появился на свет всего три недели назад. Он добавил, что розовый цвет кожи вызван редкой мутацией - лейкизмом.
«Генетическое заболевание, теперь он на всю жизнь останется таким. Этот слоненок - одно из самых интересных явлений, что я видел в природе», - признался ван Вурен.
Лейкизм - это мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при котором клетки-меланоциты не способны синтезировать меланин, при лейкизме пигментные клетки отсутствуют вообще.