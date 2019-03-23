На новом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 запустили ядерный реактор

На новом энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 сегодня запустили ядерный реактор. Об этом сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

Как уточняется на сайте корпорации, впервые реакторная установка была выведена на минимально контролируемый уровень мощности.

«Впервые в реакторе энергоблока, работающем на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню», - констатировали в «Росэнергоатоме».

Как пояснили в корпорации, вывод ядерного реактора на минимально контролируемый уровень мощности является одной из последних операций, открывающей вторую половину испытаний на этапе физического пуска энергоблока.