На новом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 запустили ядерный реактор
На новом энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 сегодня запустили ядерный реактор. Об этом сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».
Как уточняется на сайте корпорации, впервые реакторная установка была выведена на минимально контролируемый уровень мощности.
«Впервые в реакторе энергоблока, работающем на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню», - констатировали в «Росэнергоатоме».
Как пояснили в корпорации, вывод ядерного реактора на минимально контролируемый уровень мощности является одной из последних операций, открывающей вторую половину испытаний на этапе физического пуска энергоблока.
«Вывести реактор в критическое состояние безопасно и в установленные сроки нам позволило качественное и своевременное выполнение всех запланированных работ», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.