Последствия мощнейшего взрыва на химзаводе в Китае: кадры с коптера

Взрыв на заводе с химикатами в Китае стал причиной смерти 47 человек. Еще более 600 получили ранения.

Предприятие загорелось в парке города Яньчэн 21 марта, пожар вызвал мощный взрыв. Состояние порядка 30 пострадавших оценивается как критичное.

Видео с коптера, демонстрирующее чудовищные разрушения, публикует The Sun. На кадрах видно, что дома и машины находившиеся в районе, полностью уничтожены.

Издание сообщает, что пожар распространился и на соседние заводы. Также пострадали дети в соседнем детском саду.

Причина трагедии выясняется. Дороги к заводу перекрыты. На месте работают специалисты.

Президент КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия, чтобы позаботиться о раненых и «поддерживать социальную стабильность», а также предотвратить подобные инциденты.