Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten сказал, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были «правильными». Материал газеты приводит Die Welt.

По его словам, немецкое участие в югославской ситуации «было вызвано ответственным подходом» к ней. При этом, отметил Маат, военное вмешательство является «последним средством».

«Тогда мы видели массовые нарушения прав человека, вплоть до массовых убийств. Я считаю, что вмешательство НАТО было правильным», - заявил он.

Напомним, силы НАТО в обход позиции Совбеза ООН начали бомбить Югославию, поводом стало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии полиции Сербии в 1999 году. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня того года. По оценкам сербских властей, погибло около 2,5 тысяч человек, еще 12,5 пострадали.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что события в Югославии в 1999 году совпали с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.