Систему помощи отстаивания прав пациентов создадут в России

В России будет создана система помощи отстаивания собственных прав, в рамках которых к 2024 году в каждом регионе каждая медицинская страховая организация откроет офис по досудебным расследованиям конфликтов. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Мы особое внимание уделяем созданию системы помощи пациенту в отстаивании собственных прав. Огромную роль играют страховые представители и система страховых медицинских организаций», - отметила она.

Таким образом, сказала Скворцова, к 2024 году в каждом российском регионе любая «медицинская страховая организация должна иметь офис по досудебным расследованиям конфликтов между медицинскими работниками и пациентами», пишет РИА Новости.

Министр отметила, что страховые представители являются «важнейшим компонентом этой системы». Они также должны мотивировать застрахованных людей к профилактическим осмотрам, вызывая их с помощью сообщений и других способов связи.

«(Они) должны в том числе информировать пациентов, в какую группу здоровья они попали по результатам диспансеризации, когда им проходить следующее посещение врача», - добавила Скворцова.

Ранее сообщалось, что Минздрав решил определиться с тем, какие платные услуги должны быть в поликлиниках и больницах, а от каких нужно отказаться.