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Фанаты «Игры престолов» вычислили, кто займет Железный трон

Дарья Михалина
08:47 23.03.2019
Телезрители увидели намек на финал в новом постере «Игры престолов».
Фанаты «Игры престолов» вычислили, кто займет Железный трон
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress

Фанаты «Игры престолов» заметили намек на развитие сюжета восьмого сезона сериала после того, как HBO опубликовала финальный постер.

Главным его «героем» стал Железный трон.

Внимательные поклонники обратили внимание, что на постере трон «превратился» в любимого дракона Дейенерис – Дрогона. Это вселило в некоторых из них уверенность, что именно Мать драконов станет правительницей Семи Королевств.

Тем не менее, некоторые скептически отнеслись к этой теории и предположили, что такой исход событий слишком банален и предсказуем.

Премьера первого эпизода восьмого сезона в России состоится уже 15 апреля.

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