Генерал разведки: Порошенко и Саакашвили мечтали работать в спецслужбах СССР

Нынешний президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах, когда был студентом. Об этом рассказал генерал армии, экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире «4 канала».

Генерал отметил, что в спецслужбах хотел работать вместе с Порошенко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Они оба учились в киевском Институте международных отношений и рассматривались как возможные кандидаты для такой работы. По словам Маломужа, их проверяли и поддерживали с ними контакты.

«Они изъявили желание действительно работать в спецслужбах, даже когда я читал лекцию на факультете Международного права, подошел ко мне Саакашвили, потом в институте, в перспективе, подошел сам Порошенко», - вспомнил он.

По словам генерала, Порошенко тогда так и сказал: «Я хотел бы работать (в спецслужбах)». До самого развала Советского Союза их кандидатуры изучали.

«По объективным причинам, Петр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины», - добавил Маломуж.

Как рассказал генерал, Саакашвили же прошел все испытания, однако, вернувшись в Грузии решил выбрать политическую карьеру.

Николай Маломуж работал в органа госбезопасности СССР и Украины с 1983 года на руководящих постах. С 2005 по 2010 он был председателем Службы внешней разведки страны.