Назван снижающий риск инсульта напиток

Фруктовые напитки могут снизить риск развития инсульта. Причем самым полезным из всех был признан апельсиновый сок, сообщают голландские ученые.

Исходя из их исследования, всего один стакан цитрусового напитка способствует уменьшению риска возникновения предынсультного состояния на 24%. Если человек выпивал по одному стакану сока через каждый день, риск инсульта снижался на 20%.

Специалисты из Голландии на протяжении десяти лет наблюдали за здоровьем 35 тысяч добровольцев возрастом от 20 до 70 лет.

Они выяснили, что апельсиновый сок существенно улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Те, кто регулярно употребляют напиток, на 13% реже страдают от болезней сердца, сообщает портал Manorama, ссылаясь на исследование специалистов Нидерландского национального института общественного здравоохранения.