Не менее 26 человек погибли при возгорании автобуса с туристами в Китае
Еще порядка 30 человек госпитализировали.
© Видео: sv.baidu.com © Фото: Chenzeguo, ZUMAPRESS.com , Globallookpress
Не менее 26 человек погибли при пожаре в туристическом автобусе в Китае. Еще около 30 - пострадали, сообщает Xinhua. Состояние пяти человек оценивается как критическое.
Всего в транспортном средстве находились 56 человек – 53 туристов, два водителя и гид.
На настоящий момент неизвестно, были ли в автобусе граждане РФ.
По предварительным данным, возгорание началось в задней части машины. Тем не менее, точные причины трагедии не установлены. Ведется расследование инцидента.