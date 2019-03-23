Не менее 26 человек погибли при возгорании автобуса с туристами в Китае

Не менее 26 человек погибли при пожаре в туристическом автобусе в Китае. Еще около 30 - пострадали, сообщает Xinhua. Состояние пяти человек оценивается как критическое.

Всего в транспортном средстве находились 56 человек – 53 туристов, два водителя и гид.

На настоящий момент неизвестно, были ли в автобусе граждане РФ.

По предварительным данным, возгорание началось в задней части машины. Тем не менее, точные причины трагедии не установлены. Ведется расследование инцидента.