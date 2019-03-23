В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, позволяющие получать дополнительные данные о сообщениях, чтобы выявлять спам.

Как пишет портал WABetaInfo, пользователи смогут узнать «информацию о переадресации», то есть сколько раз полученное сообщение было переадресовано. По словам разработчиков, переадресованные более 4-х раз сообщения будут помечаться специальным символом.

Однако, это касается лишь отправленных сообщений. Если пользователи захотят узнать, какое количество раз полученное сообщение было переадресовано, им придется его отправить еще кому-то.

Таким образом, разработчики решили помочь юзерам выявить спам.

Ранее сообщалось, что у мессенджера будет новая функция проверки изображения на подлинность. Приложение будет проводить анализ на основе изображений Google.

