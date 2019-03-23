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Названа главная опасность свежевыжатых соков

Дарья Михалина
07:29 23.03.2019
Употребление свежевыжатого сока в перспективе плохо влияет на здоровье из-за высокого содержания сахара.
Названа главная опасность свежевыжатых соков
© Фото: pixabay.com

Американские специалисты провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что использование соковыжималок лишает напиток большей части всех полезных компонентов.

По мнению диетолога Робина Форутана, свежевыжатые соки являются ничем иным, как «концентрированным источником калорий», даже если напиток сделан исключительно из овощей.

Эксперт посоветовал вместо соков употреблять цельные плоды, чтобы избежать резкого повышения сахара в крови.

Он опроверг миф о пользе соковой диеты, подчеркнув, что, придерживаясь ее, сбросить лишний вес практически невозможно.

Кроме того, как передает CNN, употребление соков может поспособствовать развитию диабета.

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