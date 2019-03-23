Машинист успел остановить поезд и спасти привязанного к рельсам пса под Петербургом

Руководство Октябрьской железной дороги наградит машиниста, который успел остановить электропоезд для того, чтобы спасти привязанную к рельсам собаку.

Инцидент произошел в четверг, 21 марта в Гатчинском районе Ленинградской области. Неизвестный привязал пса и оставил его одного на путях. К счастью, машинист электропоезда сумел предотвратить трагедию и спасти животное, сообщают «Вести».

Расследованием инцидента занимаются зоозащитники, которые намерены раскрыть личность догхантера, уже не в первый раз издевающегося над собаками. Ранее похожий случай произошел в Гатчинском районе. В результате собака лишилась лапы, однако ее вылечили, после чего волонтеры нашли псу новый дом.