Мощнейший циклон «Тревор» бушует в Австралии: кадры разрушений

Мощнейший ураган обрушился на штат Квинсленд и Северную территорию в Австралии.

Около трех тысяч человек были эвакуированы. Как сообщает Daily Mail, это крупнейшая эвакуация жителей на Северной территории.

По данным СМИ, тропический циклон «Тревор» может разрушить целые деревни. Ему присвоили четвертую степень опасности. Аварийные службы готовятся к тому, чтобы циклон достиг пятой категории в заливе Карпентария.

Скорость ветра достигает до 300 км/ч.

Генеральный директор Департамента территориальных семей Брент Уоррен заявил, что люди не покинут эвакуационные центры как минимум до следующей недели.

Кадры с места стихийного бедствия в Сети публикует полиция.