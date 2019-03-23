Крокодил утащил под воду собаку на глазах у хозяйки: видео

В австралийском Кейп-йорке в штате Квинсленд крокодил напал на собаку и утащил ее под воду на глазах у хозяйки. Об этом пишет Daily Star.

Две собаки играли на камнях около водоема и не заметили на стремительно приближающегося к ним крокодила. Один из псов зашел в воду и спровоцировал рептилию.

Крокодил резко открывает пасть и схватывает пса светлого окраса, затем утягивает его под воду. На кадрах слышны возгласы ужаса. Вторая собака в этот момент успела отскочить.

Видеоролик собрал сотни возмущенных комментариев на Facebook. Пользователи обвинили хозяев собак в том, что они даже не попытались ничего сделать, а только снимали случившееся на видео.